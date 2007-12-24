Тимошенко обіцяла гірникам не закривати шахту ім.Засядька

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не має наміру лобіювати позицію про закриття шахти ім. Засядька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала вчора, виступаючи на зустрічі з трудовим колективом цього підприємства.

«Уряд дуже відповідально ставиться до роботи вашої шахти, і я не пристану на позицію щодо закриття шахти», - сказала прем`єр-міністр, перервавши виступ представників профспілок підприємства, які просили голову уряду не ухвалювати рішення про закриття цієї шахти.

Прем`єр підкреслила, що метою її зустрічі з трудовим колективом є з`ясування всіх проблем, з якими стикаються вуглевидобувні підприємства, шахтарі та їхні родини.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що всі реформи у вугільній галузі будуть спрямовані на покращення ситуації в галузі охорони праці, пенсійного забезпечення і підвищення престижності шахтарської праці.

За словами прем`єр-міністра, наступного тижня почне свою діяльність робоча група при голові уряду з удосконалення законодавства у цій сфері.

Ю.ТИМОШЕНКО також запропонувала трудовим колективам делегувати до складу робочої групи своїх представників, які разом з депутатами і фахівцями зможуть підготувати високоякісні законопроекти.