Росія знайшла новий привід для з`ясування стосунків

Росія вважає, що Україна порушує міжнародні домовленості щодо експорту ракет і ракетних технологій.

Про це йдеться в Білій книзі з проблем нерозповсюдження зброї масового (ЗМУ) ураження, яка опублікована на сайті уряду РФ.

"Мають місце і факти поставок на експорт ракет і ракетних технологій з держав-учасниць Режиму контролю за ракетною технологією (РКРТ), зокрема порушуючи міжнародні домовленості, зокрема Україною", - повідомляється в книзі.

"Певну занепокоєність викликають також дослідницькі плани США зі створення космічної зброї, що може підхльоснути прагнення ряду держав до доступу до "дешевших" засобів протидії, в т.ч. ЗМУ", - йдеться в документі.

Більш як 25 країн мають в своєму розпорядженні комплекси з балістичними ракетами (БР), які можуть доставляти зброю масового знищення (ЗМЗ), або володіють науково-промисловим потенціалом для їх створення, зазначається в Білій книзі.

"Одночасно, - наголошується в документі, - багато держав відчувають настійну потребу в ракетних засобах для реалізації програм мирного використання космічного простору".