У виконавчій службі запевняють, що не чіпали учасників "Євромайдану"

19:03, 22 листопада 2013
Політика
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У Державній виконавчій службі запевняють, що ніхто з їхніх співробітників сьогодні не приходив на “Євромайдан” у Києві і не попереджав учасників заходу про заборону проведення масових заходів.

У Державній виконавчій службі запевняють, що ніхто з їхніх співробітників сьогодні не приходив на “Євромайдан” у Києві / Фото: Прес-служба Батьківщини

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної виконавчої служби.

При цьому у ДВС зауважили, що у рішенні Окружного адмінсуду Києва від 21 листопада не йшлося про заборону мітингу, а вказувалось лише на неприпустимість встановлення на Майдані Незалежності та інших центральних вулицях Києва наметів тощо.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 листопада, у супроводі представників міліції на Майдан Незалежності у Києві прийшли судові виконавці з рішенням суду про заборону проводити захід.

Також на головну площу столиці привезли дерев'яні будиночки, які зазвичай, встановлюються навколо ялинки напередодні Нового року. Разом з цими конструкціями на майдан приїхав вантажний КАМАЗ, в якому знаходяться сірі металеві паркани, якими, як правило, огороджують місця проведення заходів за участю офіційних державних діячів.

Водночас, учасники акції закликали один одного не розходитися і продовжувати акцію.

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