У виконавчій службі запевняють, що не чіпали учасників "Євромайдану"
У Державній виконавчій службі запевняють, що ніхто з їхніх співробітників сьогодні не приходив на “Євромайдан” у Києві і не попереджав учасників заходу про заборону проведення масових заходів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної виконавчої служби.
При цьому у ДВС зауважили, що у рішенні Окружного адмінсуду Києва від 21 листопада не йшлося про заборону мітингу, а вказувалось лише на неприпустимість встановлення на Майдані Незалежності та інших центральних вулицях Києва наметів тощо.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 листопада, у супроводі представників міліції на Майдан Незалежності у Києві прийшли судові виконавці з рішенням суду про заборону проводити захід.
Також на головну площу столиці привезли дерев'яні будиночки, які зазвичай, встановлюються навколо ялинки напередодні Нового року. Разом з цими конструкціями на майдан приїхав вантажний КАМАЗ, в якому знаходяться сірі металеві паркани, якими, як правило, огороджують місця проведення заходів за участю офіційних державних діячів.
Водночас, учасники акції закликали один одного не розходитися і продовжувати акцію.