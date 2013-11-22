У виконавчій службі запевняють, що не чіпали учасників "Євромайдану"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної виконавчої служби.

При цьому у ДВС зауважили, що у рішенні Окружного адмінсуду Києва від 21 листопада не йшлося про заборону мітингу, а вказувалось лише на неприпустимість встановлення на Майдані Незалежності та інших центральних вулицях Києва наметів тощо.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 листопада, у супроводі представників міліції на Майдан Незалежності у Києві прийшли судові виконавці з рішенням суду про заборону проводити захід.

Також на головну площу столиці привезли дерев'яні будиночки, які зазвичай, встановлюються навколо ялинки напередодні Нового року. Разом з цими конструкціями на майдан приїхав вантажний КАМАЗ, в якому знаходяться сірі металеві паркани, якими, як правило, огороджують місця проведення заходів за участю офіційних державних діячів.

Водночас, учасники акції закликали один одного не розходитися і продовжувати акцію.