У ПР розповіли, коли Янукович прийме рішення про візит до Вільнюса

02:41, 23 листопада 2013
Політика
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Представник президента України Віктора Януковича в парламенті, депутат від правлячої Партії регіонів Юрій Мірошниченко вважає, що президент прийме рішення про свою участь у саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі після того, як "вислухає аргументи".

Янукович вислухає аргументи і вирішить

"Я думаю, що президент вислухає аргументи і вирішить", - сказав він в ефірі телеканалу "Інтер", відповідаючи на питання про участь президента в саміті у Вільнюсі на наступному тижні, повідомляє РІА Новости.

Він зазначив, що двері України для асоціації з ЄС залишаються відкритими.

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Раныше, начальник управління міжнародної політики адміністрації президента України Андрій Гончарук у п'ятницю підтвердив, що візит Януковича до Вільнюса залишається в плані президента.

Нагадаємо, уряд України в четвер призупинив підготовку до укладення угоди про асоціацію з Євросоюзом, мотивувавши це необхідністю розвитку економічних відносин з Росією та СНД. Раніше очікувалося, що угода про асоціацію буде підписана на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі, який пройде 28-29 листопада.

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