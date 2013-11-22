Евросоюз чекає Януковича у Вільнюсі - речниця Ештон

Речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон заявила, що Європейський Союз очікує на участь президента України Віктора Януковича у саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі наступного тижня, не дивлячись на призупинку урядом України підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

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Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це речниця пані Ештон Мая Кочіанчіч заявила на брифінгу для журналістів у приміщенні Єврокомісії.

"Ми залишаємось відданими політиці асоціації з Україною та економічної інтеграції. Ми очікуємо, що він (Президент Янукович - УНІАН) буде брати участь у саміті "Східного партнерства", який відбудеться у Вільнюсі наприкінці наступного тижня," - сказала пані Кочіанчіч. - Ми зауважили щодо розчарування рішення уряду України."

"Розчарований як ЄС, але ми також віримо, що розчарованим є і народ України. Ми віримо, що підписання Угоди про асоціацію із глибокою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі є найамбітнішим документом, який коли-небудь надавався країні, яка не є членом ЄС і документ був би найкращим сценарієм для українських реформ і модернізації, а також побудови заможного та стабільного майбутнього для України", - сказала речниця.