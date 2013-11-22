Захід обурений відмовою України від асоціації, в ЗМІ заговорили про холодну війну

На перших сторінках західних видань зарясніли сотні статей про нашу країну, в яких сформовану ситуацію порівнюють з холодною війною.

Нагадаємо, вчора, 21 листопада, уряд України не тільки повідомив про призупинення переговорів щодо асоціації з Євросоюзом, а й про розворот у бік Росії. Київ оголосив про відновлення «активного діалогу з пожвавлення торговельно-економічних зв'язків» з Москвою, що було розцінено багатьма європейськими дипломатами як особистий програш у політичній грі, повідомляє forbes.ua.

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«Угода про асоціацію не буде підписана у Вільнюсі. Наша місія завершується. Шкода, що у неї - такий фінал», - висловив жаль екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, який курирував переговори України про асоціацію з ЄС.

«Хоча вчорашнє рішення обумовлене економічними труднощами, безпрецедентний тиск з боку Росії також зіграв роль. Росіяни використовували весь арсенал своїх можливостей в Україні. Всі українські президенти будуть прагнути балансувати між своїм великим сусідом на Сході і Заході», - резюмував в ефірі польського телеканалу TVN24 Олександр Квасьнєвський.

Лінас Лінкявічюс, міністр закордонних справ Литви, який повинен був наступного тижня приймати доленосну зустріч у Вільнюсі, зауважив, що Україна довгий час «посилала змішані месиджі», і тому незрозуміло, чи дійсно Київ остаточно вирішив відвернутися від Європи, або ж він прагне підвищити ставки в грі.

«Не стану заперечувати, я не дуже оптимістичний. Але це ще не кінець гри... Втім, якщо Україна упустить шанс підписати угоду наступного тижня у Вільнюсі, її перспективи зробити це в майбутньому наблизяться до нуля», - передає видання Voice of America висновок Лінаса Лінкявічюса.

Лякаючи Україну тим, що Європа закриє перед нею двері, європейські політики озвучують похмурі прогнози для нашої країни. Західні видання широко розтиражували заяву, написану в мікроблозі Twitter міністром закордонних справ Швеції Карлом Більдтом.

«Уряд України несподівано глибоко вклонився Кремлю. Очевидно, спрацювала політика жорсткого тиску. Цей крок може вбити надії Києва на одержання іноземних інвестицій. Економіка України може піти на спад», - написав Карл Більдт.

Голова Євросоюзу із закордонних справ Кетрін Ештон у своїй заяві двічі підкреслила, що вчорашнє рішення українського уряду має розчарувати не тільки ЄС, але й народ України. За її словами, наша країна позбавила себе можливості «змінити тренд скорочення прямих іноземних інвестицій в Україну», а також стати більш вільною і процвітаючою.

Такі заяви та ультиматуми, за словами експертів, відповідають духу давно минулої епохи конфронтації Заходу з СРСР. Також аналітики висловлюють подив тим, що Євросоюз так безкомпромісно прив'язав звільнення Юлії Тимошенко до вступу України в торговельну асоціацію.

«У сучасному глобалізованому світі діалог ведеться термінами часів холодної війни ХХ століття. Вимога ЄС про звільнення Тимошенко було помилкою. Її історія - це частина минулого України, а не частина того майбутнього, якого хоче ЄС», - зазначає Евальд Бельке, який очолює центр вивчення Росії, України і Білорусії в Німецькій раді зовнішньої політики.

Разом з європейськими дипломатами висловлюють досаду і політики США. Представники Білого дому лякають Україну тим, що Росія переконалася в результативності введення санкцій проти Києва і тепер продовжить вести економічну війну, щоб перешкоджати зближенню із Заходом.

«Це сумний день для України та Європи. Це сигнал міжнародній спільноті про те, що вона повинна діяти, коли Росія намагається диктувати умови сусідам», - охарактеризував вчорашні події Еліот Енджел, конгресмен- демократ, який очолює комітет з закордонних справ у Палаті представників США.

Тим часом російські видання, які пишуть для Заходу, закликають Європу не сумувати за Україною. Кремль під виглядом експертних думок пропонує європейцям ідеї про те, що наша країна - маловажлива, і до того ж перебуває в глибокому занепаді.

«Україна не представляє життєвої важливості для ЄС. Вона частина геополітичної шахової гри... Проблема в тому, що Україна в жахливих економічних потугах. Країна в 2-6 місцях від дефолту. Вони не можуть позичати гроші на ринках. У них дефіцит і безліч проблем з утриманням стабільного валютного курсу», - наводить англомовний новинний портал RT думку керуючого директора Anyatta Capital Еріка Крауса.

Видання пояснило європейцям і причину відмови України від євроінтеграції. Як повідомила RT, Росія має «кошти і бажання» дати Україні те, що їй потрібно - грошей, тоді як Європейський Союз запропонував лише «багато слів».