У Києві міліція відтіснила Євромайдан (відео)

Правоохоронці почали відтісняти людей, розширюючи площу навколо місця встановлення новорічної ялинки.

Людей запевнили, що такі дії пов’язані винятково із монтуванням головної новорічної прикраси.

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Однак мітингувальники заявили, що їх намагаються витіснити з місця протесту. Присутні висловили обурення, що до будівельних робіт влада вирішила залучити спецпідрозділ, повідомляє «Українська правда».

Як зазначили протестувальники, міліція почала ставити паркан, відокремлюючи від площі, де відбувається акція по метру-два з боків.

За інформацією «Української правди», 23 листопада мітинг на Майдані не планують супрвооджувати музикою та танцями через роковини Голодомору. Планується виконувати лише гімн.

Наразі на Євромайдані - близько двохсот мітингувальників, виступають усі охочі. На Хрещатику на прилеглих до будинків територіях багато автобусів з міліцією.