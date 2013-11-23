Експерт: ЄС зацікавлений в українських товарах

Так вважає Ерік Краус, міжнародний бізнес-аналітик і фахівець з оцінки активів. Про це він заявив в ефірі телеканалу «БТБ».

«Я абсолютно згоден з тим, що рішення відкласти євроінтеграцію, прийняте українським урядом, було правильним. Проблема в тому, що Європейський Союз запропонував Україні дуже багато підтримки на словах і в тому, що стосується юридичних вопорсов, але не запропонували ніяких грошей. Нинішня ситуація така, що Україна стикається з економічними проблемами, і єдиний, хто пропонує істотну допомогу, це Росія», - заявив експерт.

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При цьому він акцентував увагу на тому, що подібне рішення української сторони навряд чи вплине на торговельні взаємини з Європою. «Не думаю, що ЄС закриє свої кордони для вас, не бачу такого ризику. Це не в його інтересах. Адже Європейському Союзу дуже потрібні деякі товари, які експортує Україна. Зокрема, сільгосппродукція. А Україна, у свою чергу, і надалі буде імпортувати з Європи товари широкого вжитку», - зазначив Ерік Краус, підкресливши, що навіть якщо відмова від якихось товарів українського виробництва і відбудеться, то це лише стане стимулом для активізації торгівлі з Росією. «Так що можна бути спокійними», - резюмував бізнес- аналітик.