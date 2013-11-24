Регіонал: Ми готові жити по-європейськи, але нам треба підготуватися

Про це він заявив під час мітингу на Михайлівській площі у Києві.

«Підприємці і профспілки організували цей мітинг і прийшли єдиною командою з тим, аби сказати: ми сьогодні готові йти в Європу, але є питання, пов'язані з нашою економічною ситуацією. Ми сьогодні не можемо дозволити собі бездумно підписати угоду», - заявив Турманов.

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«Майбутнє України в наших руках , і ми готові жити по-європейськи. Але нам треба підготуватися, адже ті умови, які нам ставлять, неприйнятні на сьогодні», - зазначив він.

«Тому уряд прийняв зважене рішення - призупинив євроінтеграцію, але це не говорить про те, що ми закрили двері, консультації триватимуть», - підкреслив Турманов.

«Але ми повинні дати шанс нашим промисловцям, які перебувають у дуже складній ситуації, розвинути нашу економіку, створити робочі місця, зробити все для того, щоб ми були готові підписати Угоду про асоціацію», - сказав він.