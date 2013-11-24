У Вінниці на Євромайдан вийшли близько тисячі людей

Близько тисячі вінничан сьогодні підтримали акцію «За європейську Україну!», яка проходить у Києві та по всьому світу.

Як передає кореспондент УНІАН, люди о 12 годині почали підходити на Театральну площу (в центрі міста) із прапорами України та Євросоюзу. Учасники громадського зібрання тримали плакати «Україна – це Європа».

На початку акції уся площа, де зібралось дуже багато людей похилого віку, студентів, молодих родин із дітьми, разом із лідером гурту «ТІК» Віктором Бронюком заспівали гімн України, після чого кожний міг вийти на сцену та висловити власну думку щодо подій, які відбуваються в Україні.

«За ці дні я багато спілкувався із людьми – усі хочуть впевненості у завтрашньому дні», - сказав Бронюк.

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В цей час на площі не було політичних прапорів та лозунгів, а окремі депутати обласної ради виходили й висловлювали свою громадянську позицію та демонстрували прагнення змінити ситуацію в Україні. Люди з натовпу обурювались як діями влади, так і діями опозиції, які за ці роки незалежності не змогли продемонструвати своєї ефективності для України та її народу.

Відомий вінницький журналіст Роман Ковальський вийшов на площу із гарбузом для української влади.

«Сьогодні зібрались вільні люди вільної країни за покликом серця – щоб сказати своє «Ні!» тому, що робиться в Україні. Нам набридла уся ця брехня. Влада нам хоче дати гарбуза? Нехай самі їдять з нього кашу після червоної ікри», - сказав він.

Студент, який висловив своє європейське прагнення наголосив, що не пам’ятає Помаранчевої революції - йому тоді було лише 10 років, але вийшов сьогодні, тому що любить власне місто та свою країну.

«За те, що ми тут – нам не платили. Студенти виходять на акції не лише за гроші, а й за ідею», - зазначив студент.

Окремі провокатори намагались підняти наболілу для Вінниці тему щодо місця встановлення пам’ятника Шевченку, але виступаючи зі сцени, вінницький журналіст Юрій Басюк зазначив, що «місце для Шевченка має бути у серці кожного з нас, а сьогодні у нас крадуть наше майбутнє».

Також вінничани «тримали зв’язок» із київським Євромайданом. По телефону ситуацію у Києві на усю вінницьку площу коментував вінничанин, журналіст Роман Недзельський, який разом із родиною йшов колоною по Хрещатику до Європейської площі.

Представник громадської організації «Розвиток. Розвиток» Ірина Борзова таки вірить у відродження України:«В нас був шанс зробити крок до Європи, але в нас його забрали, не спитавши нашої думки, але за Конституцією, ми маємо право її висловити. Ми віримо в наше місто, ми віримо в Україну, і ми віримо, що в наших дітей буде європейське майбутнє», - сказала вона.

Трохи пізніше до акції приєднався гурт «Очеретяний кіт», лідер якого за кілька годин до акції написав пісню та виконав її для вінниччан.

Також художник Олександр Нікітюк приніс полотно та фарбами, поділив його на дві частини: «Україна з Європою» та «Україна без Європи». Полотно було встановлено на сцені, і кожен міг намалювати власну думку.

Учасники акції прийняли резолюцію «Вінниця за Європу!».

«Люди у цілому світі мають знати, що вінниччани й усі українці бажають жити за європейськими стандартами», - сказав Бронюк. Після цього залунала його нова пісня «Люби ти Україну!», яку співали усі на площі.

Незважаючи на робочий тиждень, який починається завтра, люди висловили свою готовність підтримувати акцію щодня.