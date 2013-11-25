В Луцьку поруч з прапором міста підняли прапор ЄС

Біля Луцької міської ради поряд з прапором міста підняли прапор Європейського Союзу і скликають позачергову сесію міськради, передає кореспондент УНІАН.

Про це рішення напередодні написав Луцький міський голова Микола Романюк на своїй сторінці у «Фейсбуці». У повідомленні йдеться: «Сьогодні прийняв рішення - завтра вранці біля міської ради поряд з прапором міста буде піднято прапор Європейського Союзу».

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Крім того, Романюк оприлюднив відеозвернення до громадськості, в якому висловив свою позицію щодо участі України в євроінтеграційних процесах. В ньому йдеться: «Можна ствердно сказати, що переважна більшість українців, лучан уже давно визначилися з європейським вибором. І ми сьогодні за те, щоб підписати угоду, за те, щоб інтегруватися до країн Європейського Союзу. Ми є самодостатня нація, ми маємо право на те, щоб жити краще… Сьогодні ті напрацюванні, які навіть у міської ради є по міжнародній співпраці, сьогодні є спілкування з нашими партнерами з Європейського Союзу, які ще раз і ще раз підтверджують, що Україна і ми на правильному шляху, і іншого шляху в нас немає..»

Також Романюк підписав розпорядження про скликання сьогодні позачергової 47-ї сесії міської ради. На розгляд депутатів буде внесено питання «Про ситуацію, що склалася з євроінтеграційними процесами в Україні». «Буде розглядатися звернення до керівництва держави стосовно підписання угоди. Я впевнений, що депутатський корпус одноголосно підтримає таке звернення…», - резюмував голова.