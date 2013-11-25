В Одесі суд заборонив збирати Євромайдан

В Одесі Окружний адміністративний суд заборонив проведення акцій майже у всьому місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в постанові суду, винесеній в ніч на 25 листопада.

У ній говориться, що з 25 листопада по 31 грудня включно заборонено всі масові заходи – мітинги, збори, пікети тощо. Тим самим задоволені позовні вимоги, з якими до суду звернувся виконком Одеської міської ради, інтереси якої на засіданні представляв в.о. директора юридичного департаменту Олександр Іщенко.

В обгрунтуванні заявленого позову виконком посилається, зокрема, на те, що до мерії звернулася Одеська міська організація Європейської партії України із заявкою про намір проведення масових акцій (чисельністю до 6 тис. чоловік) з використанням шумової апаратури. Заявник перерахував адреси проведення акцій. У своїх доводах виконком також посилається на звернення міського управління ГУ МВС в Одеській області, що клопоче перед мерією про припинення проведення масових заходів з метою забезпечення правопорядку.

Дія прийнятої судом постанови поширюється не тільки на центр Одеси, а практично охоплює всі знакові місця і прилеглі до них території у всіх 4 адміністративних районах міста.

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Наприклад, під дію постанови разом з територіями біля адміністративних будівель міськради і обласної держадміністрації підпадають також районні адміністрації, будівлі міського і обласного УВС, інші адмінбудинки, включаючи, суди, прокуратури тощо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 5.15 в Одесі розігнали Євромайдан. За даними прес-служби Євромайдана-Одеса, «сотні міліціонерів оточили площу по периметру біля пам'ятника Дюку де Ришельє. Учасникам Євромайдану зачитали рішення обласного адміністративного суду, після чого за огорожу було запущено близько 30 чоловік спортивної статури, які силоміць змели на своєму шляху всі намети і прапори і завантажили у вантажівку». Учасники наметового містечка не чинили опір міліції – «сили були нерівними: на 120 міліціонерів і три десятки «братків» залишалися 24 учасники Євромайдану».

Лідера «Демократичного альянсу» Олексія Чорного забрали в автозак разом із двома соратниками. По дорозі до РВВС його було побито через те, що він спробував знімати те, що відбувається, на телефон.