У Києві люди почали сходитися на Євромайдан

18:24, 25 листопада 2013
Політика
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На Європейській площі у Києві збираються люди для участі у безстроковому мітингу за євроінтеграцію.

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Як передає кореспондент УНІАН, на Європейській площі вже присутні близько тисячі чоловік, і вони продовжують підходити. Серед мітингувальників є як молодь, так і люди середнього та похилого віку.

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Як очікується, невдовзі перед учасниками акції протесту виступлять лідери опозиції.

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