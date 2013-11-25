У Києві люди почали сходитися на Євромайдан

Як передає кореспондент УНІАН, на Європейській площі вже присутні близько тисячі чоловік, і вони продовжують підходити. Серед мітингувальників є як молодь, так і люди середнього та похилого віку.

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Як очікується, невдовзі перед учасниками акції протесту виступлять лідери опозиції.