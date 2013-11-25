ЗМІ: Україна висунула ЄС дві основні вимоги для підписання Асоціації

Про це пише «Сегодня», з посиланням на свої джерела.

Як пише видання, реальних вимог до Євросоюзу в України два: «У Кабміні провели розрахунки бюджету- 2014 і назвали дві умови, які здатні закрити діру. По-перше, кредит МВФ у розмірі 10 млрд євро, без вимоги підвищити ціни на газ для комунальних установ і дотованої промисловості. По-друге, торгові преференції для українського експорту, наприклад, зняття квот на імпорт продукції металургії, які зберігаються при ЗВТ».

Джерело видання в євроструктурах стверджує, що «ЄС готовий дати всю необхідну допомогу, але восени 2014-го, після виборів до Європарламенту».

Однак перед нашою владою стоїть куди більш близька мета: країні потрібно вижити протягом найближчого року. «Нинішня блокада Росії - це квіточки, ягідки будуть в разі підписання Угоди у Вільнюсі, - говорить джерело в оточенні президента. - Якщо ми не отримаємо допомоги від ЄС і МВФ, вже в січні Україна буде мати дефолтний рейтинг. Але ймовірність того, що ЄС і МВФ погодяться і знайдуть гроші, необхідні Києву, раніше осені 2014 -го, залишається високою».

«Думаю, економічні торги за асоціацію йдуть в дуже закритому режимі, - вважає політолог Володимир Фесенко. - Те, що перша реакція ЄС на рішення Кабміну була дуже емоційною, а потім стала набагато м'якше, свідчить, що переговори тривають. Причому Азаров говорить те, що подобається росіянам, а Янукович зберігає свободу для маневру. Але не думаю, що торги з ЄС зараз дадуть результат: Європа поки не готова до масштабної допомоги. Чи буде підписання без неї? Багато що залежить від внутрішньополітичної ситуації і від того, як опозиції вдасться витримати градус нинішніх акцій. Мітинги можуть зіграти і зворотну роль: вже вчора біля Кабміну було видно, що радикали з опозиції провокують силовий сценарій. Але якщо кров проллється, це означатиме кінець всім надіям на Вільнюс - Захід поставить на Україні білоруське клеймо. Янукович, безумовно, такого сценарію не хоче. Але і для опозиції цей сценарій ризикований: вона може дискредитувати себе. Найбільш реальний сценарій - уповільнений протест триватиме, поки не згасне сам по собі».