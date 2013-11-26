Близько 200 учасників Євромайдану палять багаття в металевих бочках

Як передає кореспондент УНІАН на разі на Європейській площі перебуває близько 200 учасників акції за євроінтеграцію України.

Для того, щоб люди змогли зігрітися, було доставлено декілька металевих бочок та дрова, а також укріплено огорожу навколо місця проведення безстрокової акції на випадок спроби захоплення "наметового містечка".

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угоду попередньо планувалось підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Акції громадян, невдоволених цим рішення уряду, відбулися по всій Україні. Під час мітингів не обійшлося без сутичок з правоохоронцями.