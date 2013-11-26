До Кабміну прийшла колона невідомих, які не відповідають на питання

Як передає кореспондент УНІАН, вони прийшли на площу перед Кабміном без стягів чи плакатів. Ця колона в основному складається із літніх людей.

Один з учасників акції біля Кабміну оголосив у мегафон, що наближаються “провокатори” і закликав мирно пропустити їх і лише вигукувати слово “Ганьба”.

Під час проходження колони повз Кабмін учасники акції, яка відбувається тут з самого ранку, почали запитувати цих людей, звідки вони приїхали, чому прийшли сюди і скільки їм за це заплатили.

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Ці люди не надали відповіді на жодне запитання.

Наразі учасники акції від опозиції та люди, які щойно прибули сюди колоною, стали один навпроти одного двома групами.

Наразі біля будівлі Кабміну знаходиться близько 200 осіб та кілька десятків співробітників міліції.