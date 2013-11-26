Україна "не приз" у грі між ЄС та Росією - речниця Ештон

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це заявила на брифінгу Мая Косьянчич - речниця Верховного представника ЄС із зовнішьої та безпекової політики Кетрін Ештон.

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"Наша позиція щодо Україна є цілком чіткою. Пропозиція (підписання Угоди про асоціацію - УНІАН) залишається в силі. Ми будемо працювати з Україною у майбутньому. Це не гра, в якій Україна у підсумку є призом. Це партнерство між ЄС та Україною. Ми будемо й далі працювати і перебувати в конструктивному контакті одне з одним", - сказала Косьянчич журналістам в приміщенні Єврокомісії.

Щодо співпраці з Росією вона сказала: "Ми в постійному контакті з Росією. Росія - наш стратегічний партнер і наш важливий сусід. І так буде залишатися і у майбутньому".

Речниця також сказала, що Росія жодним чином не буде представлена на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 29-го листопада.