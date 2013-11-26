Янукович: Ми повинні бути сильними, щоб до нас ставилися як до рівних

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам українських телеканалів.

За словами Януковича, «головні чинники - це наші українські інтереси. В основу прийняття будь-яких рішень ми завжди ставимо, і я особисто буду ставити тільки інтереси України, національні інтереси».

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Президент підкреслив, що Україна має підтримувати взаємовигідні відносини зі своїми зовнішньополітичними партнерами.

«Ми повинні бути сильними. Тоді до нас будуть відноситись як до партнерів, рівних партнерів. Я вважаю і переконаний в тому, що ми не повинні ніде бути «бідними родичами» з простягнутою рукою», - сказав Янукович.

«Я не хочу і не дозволю, поки я очолюю державу, щоб Україну хтось принижував», - додав він.