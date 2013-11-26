Голова литовського парламенту виступила на Євромайдані в Києві
19:51, 26 листопада 2013Політика
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Литва вірить у правильний вибір України
Лорета Граужінене / Фото: Сайт литовського сейму
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Сейму Литви Лорета Граужінене, виступаючи на мітингу за євроінтеграцію на Європейській площі Києва.
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«Любі браття та сестри! Литва вірить у правильний вибір народу України, Литва вірить в успіх України, ми віримо, що все буде добре. Литва та Україна будуть в об’єднанні Європі разом”, - сказала вона.
Граужінене наголосила, що пишається українцями, які вийшли на Майдан. «Я рада, що ви тут, що вам не байдужий вибір країни», - сказала вона.
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