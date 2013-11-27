Фюле заявив, що питання Тимошенко залишиться актуальним для ЄС навіть після саміту

Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле заявляє, що питання вирішення справи колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко не буде знято з порядку денного у відносинах між Євросоюзом та Україною після проведення саміту Східного партнерства у Вільнюсі (Литва).

Як повідомляє офіційний сайт Тимошенко, про це Фюле сказав в інтерв’ю журналістам.

"Ніхто не забув про це, про важливі питання і в наших взаєминах ясно вказується, що політично мотивована юстиція не відповідає принципам будівництва наших партнерських відносин", - сказав він.

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Єврокомісар підкреслив, що незалежно від результатів саміту Східного партнерства Євросоюз продовжить переговори з Україною про необхідність проведення реформ в визначених раніше сферах.

«Не так просто використати другу і третю можливість для підписання такої важливої угоди. Але ми будемо після Вільнюса продовжувати обговорення з українцями тих питань, які знаходяться в центрі нашої уваги», - підкреслив він.

Як відомо, ключовими вимогами Євросоюзу у відносинах з Україною є реформування виборчого законодавства, проведення реформи Генеральної прокуратури, а також відмова від вибіркового застосування правосуддя.