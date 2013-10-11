Рибак: Янукович не може вирішити питання Тимошенко на рівні закону

Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу «Рада».

Рибак нагадав, що сьогодні під час Національного круглого столу з питань європейської інтеграції порушувалось питання стосовно ситуації з Тимошенко, яка, за словами спікера,«відбуває покарання, вона хворіє, дуже серйозно хворіє».

«Прийшов час - ми в парламенті повинні, мабуть, розглянути питання, що робити з такими засудженими, які тяжко хворіють, і всередині держави це не вилікується», - сказав голова ВР.

Він нагадав, що ведуть розмови про направлення Тимошенко на лікування за кордон.

«Мабуть, і можна було б такий закон підготувати. Це, в першу чергу, повинна зробити опозиція, я думаю, і більшість», - зазначив Рибак.

На тему: Янукович збирається вирішити питання Тимошенко найближчим часом

Водночас, нагадав він, в цій ситуації «виникає дуже багато питань». «Тому що покарання є покарання, його треба відбувати. Але якщо це загрожує життю, то може якось на законодавчому рівні прийняти рішення для таких засуджених», - сказав голова ВР і додав, що подібні зміни мають стосуватися всіх засуджених.

Рибак також зауважив, що у таких змінах до законодавства мають бути передбачені механізми, щоб хворі засуджені «не змогли уникнути покарання».

Крім того, голова ВР додав, що на сьогодні Президент України Віктор Янукович на законодавчому рівні не може вирішити питання Тимошенко.

«У нього нема таких повноважень, немає закону», - сказав Рибак.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2013 року захисник Тимошенко Сергій Власенко оприлюднив заяву ув’язненої екс-прем’єра, в якій вона відзначила, що готова виїхати на лікування за кордон. Він також повідомив про те, що представники Європарламенту Олександр Кваснєвський і Пет Кокс направили від свого імені заяву Президенту України про помилування Тимошенко.

Сьогодні, 11 жовтня, під час зустрічі з Комісаром Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле Янукович пообіцяв вирішити питання Тимошенко найближчим часом.