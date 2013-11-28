Арбузов заперечує розворот у зовнішній політиці України

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов заявляє, що Україна й надалі тримає курс на Європу, і «ніякого розвороту не відбулося», незважаючи на рішення уряду призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Арбузов заявив на бізнес-форумі у рамках саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі.

"Курс на Європу ми, як і раніше, тримаємо. Ніякого розвороту не відбулося. Українцям потрібна Європа. Європейський шлях для нас - це єдиний шлях", - сказав Арбузов, уникнувши при цьому чіткої відповіді на запитання, коли Україна буде готова підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

"Я переконаний, що це історичний момент для нашої країни. Ніхто не казав, що євроінтеграція буде легким процесом. Але ми будемо боротися за наше право і втілювати рішення (про євроінтеграцію - УНІАН), яке ми ухвалили", - наголосив Арбузов. Цю заяву політики та представники бізнесу шести країн "Східного партнерства" зустріли аплодисментами.

У залі форуму були присутні люди з плакатом "Чи ви боїтеся Путіна?" англійською мовою. Їх після виступу Арбузова вивели із зали представники служби безпеки.