Грібаускайте: Відмовившись від євроінтеграції, Україна обрала шлях в нікуди

Президент головуючої у Євросоюзі Литви Даля Грібаускайте заявляє, що український президент не готовий підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це вона журналістам перед початком саміту “Східного партнерства”.

"Вони ще не готові рухатися далі в процесі євроінтеграції і не готові підписувати угоду. Все залежить від рішення уряду і діючої в Україні влади. Сьогоднішнє українське керівництво вибрало шлях, який веде в нікуди", - цитує Грібаускайте ІТАР-ТАРС.

"Я можу сказати, що український народ розчарований рішенням українського уряду", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

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10 грудня того ж року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства» в листопаді 2013 року.

21 листопада 2013 року Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

У той же день в Україні почалися масові акції протесту і мітинги.