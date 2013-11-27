Текст Угоди про асоціацію надруковано - представництво України при ЄС

Офіційний сайт Представництва України при ЄС опублікував фото спеціального друкованого видання Угоди про асоціацію.

Нагадаємо, повний текст Угоди про асоціацію, яка налічує майже тисячу сторінок, українською мовою оприлюднений на Урядовому порталі.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС у 2007 році розпочали переговори про нову Угоду про асоціацію, що передбачає також створення поглибленої зони вільної торгівлі.

Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

15 травня Європейська комісія ухвалила проект рішення Ради Європейського Союзу про підписання Угоди про асоціацію з Україною на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року.

Однак, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яким призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

26 листопада Президент України Віктор Янукович заявив, що братиме участь у саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі 28-29 листопада. Янукович наголосив, що Київ не змінює курс на євроінтеграцію, але підписання Угоди з ЄС можливе лише тоді, коли Україна буде економічно до цього готова.