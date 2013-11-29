Активіста одеського Євромайдану засудили до 43 годин виправних робіт

В Одесі Приморський районний суд у четвер увечері призначив учаснику акції на підтримку Євромайдану Віталію Устименку покарання у вигляді 43 годин виправних робіт. Про це УНІАН повідомила представник прес-служби «Євромайдан-Одеса» Олена Балаба. За її словами, суд визнав, що Устименко скоїв діяння, передбачені ст. 185 («злісна непокора законним вимогам працівника міліції») Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Устименко має 10 діб на оскарження даного судового вердикту в апеляційному порядку.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада близько 5.15 в Одесі розігнали Євромайдан. За даними прес-служби Євромайдану-Одеса, лідера «Демократичного Альянсу» в Одесі Олексія Чорного забрали до автозаку разом з двома соратниками (В’ячеславом Шкрібляком і Віталієм Устименком), по дорозі до РВВС його було побито через те, що він спробував знімати все, що відбувається, на телефон. У міліції заперечують застосування фізичного насильства до активістів.

26 листопада Приморський райсуд ухвалив рішення затримати на 5 діб Чорного, 27 листопада – на 3 діб Шкрібляка. У обох було 10 діб на апеляцію. До винесення ухвали другої (апеляційної) інстанції активісти залишаються на волі.