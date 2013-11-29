Азербайджан підписав угоду про спрощення візового режиму з ЄС

Азербайджан і ЄС підписали угоду про лібералізацію візового режиму в ході саміту "Східного партнерства", який проходить у Вільнюсі.

Як передає РІА Новости, спрощення візового режиму стосується, насамперед, науковців, студентів, громадян, що вирушають з метою лікування, державних чиновників, а також осіб, що в'їжджають в ЄС з метою участі в спортивних, культурних і гуманітарних заходах.

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Делегація Азербайджану на чолі з президентом Ільхамом Алієвим прибула до Вільнюса 28 листопада.

Проект "Східне партнерство" передбачає політичне й економічне зближення шести держав пострадянського простору - Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдавії, України і Білорусії - з ЄС. Офіційний старт програмі, запропонованій Євросоюзом з ініціативи Польщі і Швеції, було дано в Празі 8 травня 2009 року.