Україна суттєво затримується з лібералізацію візового режиму з ЄС - Немиря

Голова Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Григорій Немиря заявляє, що Україна суттєво затримується з виконанням першої фази дій щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом, яка стосується, перш за все, законодавчого та інституційного забезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Немиря сказав на брифінгу перед початком парламентських слухань щодо перспектив безвізового режиму між Україною та ЄС.

“Це в першу чергу має відношення до неприйнятого на сьогоднішній час антидискримінаційного законодавства і також стосується завершальних кроків щодо антикорупційного законодавства та створення незалежного органу антикорупційного спрямування”, - сказав Немиря.

Він додав, що на сьогодні від 77% до 85% українців ніколи не були у країнах Євросоюзу.

“Якщо буде підписана у Вільнюсі Угода про асоціацію включно із зоною вільної торгівлі, це на новий щабель підніме питання трудової мобільності, трудової міграції”, - сказав Немиря.

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За його словами, у 2012 році Україна вперше зафіксувала більшу кількість своїх громадян, які працюють і тимчасово працевлаштовані у країнах ЄС, ніж у Росії. Водночас інші країни «Східного партнерства» мають зворотні показники.

Як повідомив Немиря, до 15 листопада учасникам парламентських слухань, громадянам та інституціям буде запропоновано надавати до Комітету ВР з питань євроінтеграції свої пропозиції, щоб до Вільнюського саміту ухвалити постанову «для відповідної реакції тих людей, від яких залежить виконання ще невиконаних кроків для завершення першої фази і переходу до другої фази плану дій».