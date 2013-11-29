При парафуванні Угоди про асоціацію з ЄС Молдова не відчула тиску Москви

Тиск на Молдову з боку Росії у зв`язку з парафуванням угоди про асоціацію з Євросоюзом поки немає, заявив журналістам молдавський екс-прем`єр Влад Філат після процедури парафування угоди.

Як передає РІА «Новости», Угода про асоціацію Молдови з ЄС була парафована на саміті ”Східного партнерства” у Вільнюсі.

”Розмов багато, але тиску поки немає”, - сказав Філат, відповідаючи на запитання одного з журналістів про те, чи був тиск на Молдову з боку РФ.

Він відзначив, що євроінтеграція - дуже важливий процес для країни. ”Для республіки Молдови немає альтернативи”, - підкреслив Філат.

У Вільнюсі відбулася церемонія парафування угод про асоціацію між ЄС і країнами «Східного партнерства», зокрема, Грузією і Молдовою. Також під час саміту ”Східного партнерства” Азербайджан і ЄС підписали угоду про лібералізацію візового режиму.

Підписання Угоди з Україною не відбулося.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті «Східного партнерства» у листопаді 2013 року.

21 листопада 2013 року Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Водночас Кабмін доручив поновити активний діалог з Російською Федерацією.