Міліція розділила Євромайдан на дві частини

Як передає кореспондент УНІАН, більша частина мітингувальників залишилася біля пам’ятника Незалежності, друга частина людей заблоковані на протилежному боці Майдану.

Люди не мають змоги переходити з однієї сторони Хрещатика на другу.

На тему: Міліціонери заблокували учасників мітингу на Майдані Незалежності

Опозиційні народні депутати в розмовах між собою та з активістами кажуть, що міліція взяла тактику на блокаду Майдану, щоб на нього не прийшли нові активісти, і щоб виснажити тих, хто заблокований.