Міліція розділила Євромайдан на дві частини
17:11, 29 листопада 2013Політика
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У Києві міліція розділила учасників мітингу, що триває з 21 листопада на Майдані Незалежності, на дві частини
Як передає кореспондент УНІАН, більша частина мітингувальників залишилася біля пам’ятника Незалежності, друга частина людей заблоковані на протилежному боці Майдану.
Люди не мають змоги переходити з однієї сторони Хрещатика на другу.
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Опозиційні народні депутати в розмовах між собою та з активістами кажуть, що міліція взяла тактику на блокаду Майдану, щоб на нього не прийшли нові активісти, і щоб виснажити тих, хто заблокований.
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