Президент Європарламенту планує подовжити місію Кокса-Кваснєвського

Як повідомляє Радіо Свобода, Шульц зазначив, що Європейський Союз продовжить працювати задля звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, хоча українська влада й відмовилася сьогодні від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

«Нема потреби створювати нову місію. Ми можемо продовжити в Україні місію Кокса-Кваснєвського для знайдення гуманітарного розв’язання проблеми Тимошенко. Якщо рішення буде знайдене, відносини України та ЄС поліпшаться, і не лише у політичному вимірі. Тож ми продовжуємо вирішувати проблему», - сказав Шульц.

На тему: Місія Кокса-Кваснєвського “зазнала поразки” - євродепутат

Раніше він відправив офіційного листа Тимошенко, в якому висловив жаль, що угоду не було підписано, і що її звільнення не відбулося.

«Я знаю, що угода була твоєю метою. Я висловлюю щирі захоплення, що ти не припиняла і не припиняєш боротьбу за цю угоду», - йдеться у листі до Тимошенко.

Президент Європарламенту наголосив, що місія Кокса-Кваснєвського виконала величезну роботу для підписання угоди.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 листопада, після завершення саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі Кокс заявив, що було б важливо подовжити його спільну із Кваснєвським місію для того, щоб не зменшувалася увага до стану здоров'я Тимошенко, яка перебуває у лікарні в Харкові.