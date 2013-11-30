На Михайлівській площі, де проходить мітинг, з`явилися посли європейських країн

На Михайлівській площі Києва, де проходить мітинг, з`явилися посли європейських країн.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема до мітингуючих підійшли посли Польщі, Канади та Прибалтійських країн.

Посли поспілкувалися з мітингуючими і пресою, проте відмовились піднятись на імпровізовану сцену біля монументу Княгині Ольги, мотивувавши це тим, що як посли вони не можуть робити якихось заяв від свого імені під час політичних зібрань.

Як повідомляв УНІАН, на Михайлівській площі в Києві вже зібралося близько 4 тисяч людей. Люди стоять з державними прапорами, частина з них стоїть вздовж проїжджих частин площі і скандують автомобілям гасла Євромайдану та постійно повторюють: “Міліція з народом!”. Проїжджаючі авто відповідають їм сигналами.

Ще близько 2 тисяч людей зібрались безпосередньо на території Михайлівського собору. Тут також організовують пункти з роздачі гарячої їжі та напоїв.

На площу постійно прибувають нові мітингуючі.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада близько 4-ої ранку кілька тисяч бійців спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. Як повідомляє ВВС, очевидці розповіли, що штурм Євромайдану почався приблизно о четвертій ранку. Десятки людей побито, серед них багато студентів - як дівчат, так і чоловіків.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”беркуту” витісняють людей з-під монументу Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із закривавленими обличчями.