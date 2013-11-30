Майдан стоятиме, допоки прем`єр і глава МВС не підуть у відставку – Яценюк
21:51, 30 листопада 2013Політика
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Народне віче на Майдані Незалежності в Києві буде стояти доти, доки влада не виконає волю протестуючих - відставки прем`єр -міністра України Миколи Азарова і міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.
Майдан стоятиме, допоки прем`єр і глава МВС не підуть у відставку – Яценюк
Про це сьогодні на мітингу на Михайлівській площі в Києві заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, передає кореспондент УНІАН.
«Ми його (Майдану УНІАН) не закриваємо і не розходимося, у нас є чітка вимога: Азарова - до відповідальності, Захарченка - до відповідальності», - сказав Яценюк.
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Він наголосив, що основний винуватець сьогоднішнього розгону міліцією Євромайдану є Віктор Янукович.
«І наші вимоги - дострокові президентські та парламентські вибори, імпічмент Президенту», - підкреслив Яценюк.
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