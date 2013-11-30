Майдан стоятиме, допоки прем`єр і глава МВС не підуть у відставку – Яценюк

Про це сьогодні на мітингу на Михайлівській площі в Києві заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, передає кореспондент УНІАН.

«Ми його (Майдану УНІАН) не закриваємо і не розходимося, у нас є чітка вимога: Азарова - до відповідальності, Захарченка - до відповідальності», - сказав Яценюк.

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Він наголосив, що основний винуватець сьогоднішнього розгону міліцією Євромайдану є Віктор Янукович.

«І наші вимоги - дострокові президентські та парламентські вибори, імпічмент Президенту», - підкреслив Яценюк.