Проти бійців "Беркуту", які розігнали Євромайдан, завели кримінальну справу

Столична міліція відкрила кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень бійцями «Беркуту» під час розгону Євромайдану в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління МВС України в м. Києві Валерій Коряк.

“До реєстру вже внесено справу за фактом ненадання можливості працівникам благоустрою приступити до робіт на Майдані - ст. 196 (хуліганство). Є також стаття 342 (опір працівникам міліції) і ст. 365 (перевищення службових обов'язків). Вони всі фактові і внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань”, - сказав Коряк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві: 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи, які суд розглядатиме у понеділок, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою.

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За словами очевидців, близько 4-ї ранку тисячі бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "Беркуту" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли укриття у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час було оточено бійцями спецпідрозділу. Щоб підтримати учасників Євромайдану, туди почали приходити громадяни. Вранці їх було близько 500. Станом на 16.30 на Михайлівській площі вже зібралося близько 15 тисяч громадян.