Перша ніч акції на Михайлівській минула спокійно

Зараз на площі перебуває кількасот демонстрантів, переважно чоловіків. Імпровізованою трибуною є підніжжя пам’ятника святителям Русі. З цього місця виступають громадські активісти і опозиційні народні депутати.

Протягом ночі новий Євромайдан поповнювався тими людьми, які приїхали власним транспортом із регіонів, повідомляє Радіо Свобода.

Люди гріються біля саморобних пунктів обігріву, споруджених з металевих діжок.

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Найважчі нічні години на Михайлівській площі провели кількасот людей. Зараз на Євромайдані вже до тисячі демонстрантів, постійно прибувають нові учасники акції.

Політики озвучили план дій на ранок 1 грудня. Він передбачає збір на Михайлівській площі об 11:00, ходу від парку Шевченка о 12:00 та подальше продовження акцій протесту з вимогою покарання винних у силовому розгоні мирного протесту на Майдані.

Президент України Віктор Янукович увечері 30 листопада, через 16 годин після побиття беззбройних людей заявив, що засуджує «дії, які призвели до силового протистояння та страждань людей».