В опозиції заявляють, що не мають стосунку до штурму АП

Про це заявив на брифінгу народний депутат України Петро Порошенко, повідомляє кореспондент УНІАН.

Він зазначив, що біля Банкової «тітушки» спровокували людей на штурм.

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Порошенко повідомив, що його помічника «порнули ножем».

Він зазначив, що молодики специфічної зовнішності були озброєні сокирами та молотками.

Аналогічну заяву зробив Арсеній Яценюк в ефірі Громадське ТБ.