В опозиції заявляють, що не мають стосунку до штурму АП

16:28, 01 грудня 2013
Політика
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Штурм Банкової - це провокація «тітушок» - заявляють в опозиції.

Штурм АП / Фото: Твіттер @Review_News_Net

Про це заявив на брифінгу народний депутат України Петро Порошенко, повідомляє кореспондент УНІАН.

Він зазначив, що біля Банкової «тітушки» спровокували людей на штурм.

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Порошенко повідомив, що його помічника «порнули ножем».

Він зазначив, що молодики специфічної зовнішності були озброєні сокирами та молотками.

Аналогічну заяву зробив Арсеній Яценюк в ефірі Громадське ТБ.

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