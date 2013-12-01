В опозиції заявляють, що не мають стосунку до штурму АП
16:28, 01 грудня 2013Політика
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Штурм Банкової - це провокація «тітушок» - заявляють в опозиції.
Штурм АП / Фото: Твіттер @Review_News_Net
Про це заявив на брифінгу народний депутат України Петро Порошенко, повідомляє кореспондент УНІАН.
Він зазначив, що біля Банкової «тітушки» спровокували людей на штурм.
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Порошенко повідомив, що його помічника «порнули ножем».
Він зазначив, що молодики специфічної зовнішності були озброєні сокирами та молотками.
Аналогічну заяву зробив Арсеній Яценюк в ефірі Громадське ТБ.
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