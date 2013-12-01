Провокації на Банковій могли влаштувати футбольні фанати за гроші ПР - Богословська
17:06, 01 грудня 2013Політика
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Інна Богословська, яка заявила про вихід з Партії регіонів заявляє, що провокації на Банковій можуть бути організовані Партією регіонів.
Інна Богословська
"У мене є очевидець. Це помічник мого чоловіка. Він бачив, що у готелі Київ живуть ці люди, їм платять по 250 гривень", - сказала вона в коментарі Українській правді.
За словами Богословської, ще рік тому в Партії регіонів розглядали можливість використання в провокаціях футбольних фанів.
"Я чула, як ці люди зараз співали гімн, саме так вони співають його на стадіонах", - додала вона.
Як відомо, на Банковій у неділю бачили лідера Братсва Корчинського, який діє на боці ПР, принаймні під час виборчих кампаній.
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