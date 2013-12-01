Провокації на Банковій могли влаштувати футбольні фанати за гроші ПР - Богословська

"У мене є очевидець. Це помічник мого чоловіка. Він бачив, що у готелі Київ живуть ці люди, їм платять по 250 гривень", - сказала вона в коментарі Українській правді.

За словами Богословської, ще рік тому в Партії регіонів розглядали можливість використання в провокаціях футбольних фанів.

"Я чула, як ці люди зараз співали гімн, саме так вони співають його на стадіонах", - додала вона.

Як відомо, на Банковій у неділю бачили лідера Братсва Корчинського, який діє на боці ПР, принаймні під час виборчих кампаній.