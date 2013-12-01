Столичний метрополітен збільшив кількість курсуючих на лініях поїздів

Як повідомив заступник голови КМДА Михайло Костюк, у зв’язку з проведенням масових акцій у центрі столиці, «Київський метрополітен» з 16:00 збільшив кількість курсуючих на лініях поїздів.

Наземний громадський транспорт працює у штатному режимі (маршрути, що пролягають повз перекриті сьогодні вулиці, зазнали змін), однак за необхідності кількість рухомих одиниць наземного транспорту буде збільшено.

Як повідомляв УНІАН, після жорстокого розгону Євромайдану в Києві в ніч на 30 листопада, сьогодні в столиці і по всій країні сотні тисяч громадян вийшли на акції громадянського протесту.

За різними оцінками, сьогодні вдень у центрі Києва було від 300 до 500 тисяч осіб.