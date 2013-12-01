Невідомі молодики намагалися захопити «Український дім» - «УДАР»
Народні депутати від «УДАРу» попередили спробу невідомих молодиків захопити «Український дім» на Європейській площі. Про це повідомив народний депутат від «УДАРу» Олександр Корнійчук.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», він зазначив, що наразі «Український дім» охороняється правоохоронцями. «Водночас, ми побачили що біля «Українського дому» відбуваються якісь провокації. Коли я та народний депутат Федір Негой підійшли до будівлі, то побачили, що група молодиків, 20-30 осіб, провокують правоохоронців», - сказав депутат.
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За словами Корнійчука, група провокаторів намагалися потрапити всередину «Українського дому». «Після тривалих переговорів вдалося конфлікт вирішити», - сказав «ударівець».
Тим часом, в Будинку профспілок працює Штаб національного спротиву, куди всі бажаючі можуть приносити теплий одяг та їжу для учасників акції протесту, зазначили у прес-службі.