ЄС погодився вести переговори про надання Україні фінансової допомоги – Азаров
23:00, 01 грудня 2013Політика
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Європейський Союз погодився вести переговори про надання Україні фінансової допомоги для модернізації економіки під євростандарти, які діють в ЄС.
Про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров в інтерв`ю телеканалу «Інтер» у неділю.
«На жаль, питання реально про допомогу почало обговорюватися тільки в останні дні. Ось тільки зараз. І зараз ми почули пропозицію - давайте розглянемо. Так, чудово. Це теж позитив цього саміту» , - заявив Азаров.
При цьому прем`єр зазначив, що сума коштів, необхідних Україні на модернізацію в розмірі до 160 євро на 10 років, є результатом мінімальної оцінки.
«Посміювались там над цифрою 150-160 мільярдів євро, які потрібні Україні. Це мінімальна оцінка, до речі», - зауважив Азаров.
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