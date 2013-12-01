ЄС погодився вести переговори про надання Україні фінансової допомоги – Азаров

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров в інтерв`ю телеканалу «Інтер» у неділю.

«На жаль, питання реально про допомогу почало обговорюватися тільки в останні дні. Ось тільки зараз. І зараз ми почули пропозицію - давайте розглянемо. Так, чудово. Це теж позитив цього саміту» , - заявив Азаров.

При цьому прем`єр зазначив, що сума коштів, необхідних Україні на модернізацію в розмірі до 160 євро на 10 років, є результатом мінімальної оцінки.

«Посміювались там над цифрою 150-160 мільярдів євро, які потрібні Україні. Це мінімальна оцінка, до речі», - зауважив Азаров.