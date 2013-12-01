«Беркут» жорстоко побив депутата Міщенка – ВО «Свобода»

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», станом на 22:00 депутат перебуває у лікарні зі струсом мозку й численними забоями.

Як розповів потерпілий, близько 16:45 він разом з кількома народними депутатами вирушив на вулицю Банкову до Адміністрації Президента, де на той момент тривало силове протистояння, яке загрожувало перерости у жорстоку сутичку.

«Після прес-конференції лідерів опозиції ми прийшли на місце подій, де планували утворити живий ланцюг, аби запобігти ескалації насильства. Під час першої хвилі атаки «Беркута» на протестувальників я буквально витягнув близько десяти журналістів і врятував їх від розправи. Коли ж покотилася друга хвиля, схоже, що «беркутівці» дістали наказ бити народних депутатів. Тож коли я показав своє депутатське посвідчення, п’ятеро озвірілих силовиків кинулися мене дубасити, причому цілили саме в голову», - зазначив депутат.

«У результаті опинився в лікарні. Дістав струс мозку, по всьому тілу, на спині, руках – численні забої. Депутатське посвідчення також безслідно зникло», – повідомив Міщенко.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок провокацій біля Адміністрації Президента депутатові від ВО «Свобода» Олексію Кайді невідомі цеглиною розбили голову, в результаті чого він також потрапив до лікарні.