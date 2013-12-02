Під час сутичок у центрі Києва до медиків звернулося вже 112 людей -КМДА

Про це УНІАН повідомили у Департаменті охорони здоров’я КМДА, зауваживши, що 42 особи госпіталізовано.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.

«Також Департамент охорони здоров’я КМДА повідомляє, що в медичних закладах столиці медикаменти та інші засоби медичного призначення, необхідні для надання допомоги травмованим учасникам акцій протесту, наявні у необхідній кількості. Так само повністю укомплектовані лікарськими засобами та виробами медичного призначення і бригади невідкладної медичної допомоги які чергують у місцях масових акцій», - йдеться у заяві, поширеній для преси.

У профільному Департаменті наголошують, що медична допомога учасникам масових заходів в столиці надається незалежно від місця проживання та реєстрації.