ЗМІ: Сьогодні половина облрад України збереться на позачергові сесії

Термінове питання, яке, судячи з опублікованого «порядку денного», вони збираються обговорити, майже у всіх рад звучить однаково - «про суспільно-політичну ситуацію в Україні», повідомляє Медіапорт.

2 грудня вдень такі сесії проведуть облради Харкова, Луганська, Донецька, Одеси, Вінниці, Черкас, Полтави, Києва, Миколаєва, Дніпропетровська та Кіровограда. Крім того, в Сімферополі буде «позачергово» засідати Верховна Рада Криму.

Тернопільська обласна рада в понеділок проведе виїзне засідання у Києві на Михайлівській площі.