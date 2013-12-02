ЗМІ: Сьогодні половина облрад України збереться на позачергові сесії
07:21, 02 грудня 2013Політика
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У понеділок в половині областей України відбудуться позачергові сесії обласних рад
12 облрад і ВР Криму зберуться на позачергові сесії
Термінове питання, яке, судячи з опублікованого «порядку денного», вони збираються обговорити, майже у всіх рад звучить однаково - «про суспільно-політичну ситуацію в Україні», повідомляє Медіапорт.
2 грудня вдень такі сесії проведуть облради Харкова, Луганська, Донецька, Одеси, Вінниці, Черкас, Полтави, Києва, Миколаєва, Дніпропетровська та Кіровограда. Крім того, в Сімферополі буде «позачергово» засідати Верховна Рада Криму.
Тернопільська обласна рада в понеділок проведе виїзне засідання у Києві на Михайлівській площі.
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