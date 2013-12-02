До Києва направили додаткові сили – заява внутрішніх військ

Про це йдеться у офіційній заяві прес-служби внутрішніх військ МВС України, переданій УНІАН.

Зокрема, прес-служба повідомляє, що станом на 10-ту ранку 2 грудня для забезпечення громадського порядку у Києві залучено близько однієї тисячі військовослужбовців внутрішніх військ, які несуть службу поблизу адміністративних будівель органів державної влади.

Читайте також: Громадянські протести в Україні. Хроніка подій: день третій - понеділок

«Згідно з розпорядженням міністра внутрішніх справ України, у зв’язку із масштабними акціями протесту в столиці для забезпечення громадського порядку у місті Києві будуть залучені додаткові сили. З управлінь територіальних командувань внутрішніх військ до Києва направлено достатню кількість військовослужбовців для належного забезпечення громадського порядку», - повідомляє прес-служба.

Таке рішення перш за все зумовлено необхідністю заміни тих військовослужбовців, які тривалий час знаходяться на службі, зазначили у прес-службі внутрішніх військ МВС України

Як повідомляв УНІАН, у Києві триває акція громадянського протесту. 1 грудня на вулиці Києва вийшли сотні тисяч громадян, обурені жорстоким розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада.

Сьогодні, 2 грудня, через Кременчук (Полтавська обл.) у бік Києва проїхало 5 автобусів з солдатами внутрішніх військ.

Два автобуси "ЛАЗ" і три "ПАЗ" виїхали з території військової частини внутрішніх військ у бік столиці. Автобуси супроводжували польова кухня і дві машини супроводу.

Офіційних коментарів у військовій частині внутрішніх військ і Центральному територіальному командуванні про те, скільки військовослужбовців їдуть в автобусах і куди вони прямують, поки що не дають. Разом з тим джерела УНІАН повідомили, що частина службовців з військових частин командування їдуть до столиці для підтримки порядку. Частина службовців залишилася нести службу на місці.