5 грудня в Донецьку безкоштовний тренінг для журналістів з економічної тематики

5 грудня в Донецьку відбудеться безкоштовний тренінг для журналістів усіх видів ЗМІ, які висвітлюють економічну тематику. Темою тренінгу буде: «Роль фінансової грамотності у підготовці журналістських матеріалів».

Спікер - Андрій Блінов (колишній головний редактор журналу «Эксперт-Украина»). Захід організовано в рамках реалізації програми «Підвищення рівня фінансової грамотності населення» Незалежної асоціації банків України (НАБУ) спільно з ГО «Телекритика». Куратором програми виступає Національний банк України. Тренінг відбудеться з 10.00 до 13.00 за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 114, приміщення відділення АБ «Укргазбанк». Реєстрація на тренінг обов'язкова. Контактна особа з питань реєстрації: Юлія Зелінська, 098-446-61-95, zelin.tk@gmail.com

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