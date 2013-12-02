Багато росіян підтримують європейський вибір України - Нємцов

Велика кількість росіян підтримують європейський вибір України, і не вірить повідомленням державного телебачення про події в Києві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав російський опозиціонер Борис Нємцов у ході акції підтримки українського Євромайдану біля посольства України в Москві.

"У Росії дуже багато людей, які підтримують європейський вибір Росії і України, і обурені відвертою брехнею путінського зомбоящику", - сказав він.

"Я вважаю Україну дуже близькою і дружньою країною. Я абсолютно упевнений, що якщо демократія і свобода в Україні переможуть, то в Росії це теж рано чи пізно відбудеться", - сказав Нємцов.

Він підкреслив, що дуже важливо, щоб вуличні акції на вулицях українських міст проходили мирно.

"Жахливо, що поліція так жорстоко розігнала Євромайдан, жахливо, що Янукович зробив вигляд, що він тут не причому. Мабуть, українців і росіян зовсім за дурнів мають", - додав він.

При цьому Нємцов зазначив, що Україна завжди відрізнялася миролюбним характером акцій, але учора відбулися драматичним події, і цього більше не можна допускати. Нємцов сподівається, що Угода про асоціацію України з ЄС буде підписана.

Після того, як десять учасників акції розвернулися десятиметровий банер "Україна - ми з тобою", всі вони були затримані московською поліцією. Поліція діяла дуже м'яко і, фактично, супроводжувала російських опозиціонерів до автобусу.