Через побиття журналістів міліцією НСЖУ залишає Міжвідомчу робочу групу

Національна спілка журналістів України, ГО «Телекритика», Інститут масової інформації та Українська асоціація видавців періодичної преси виходять зі складу Міжвідомчої робочої групи при Президенті України з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захисту прав журналістів.

Як зазначається в заяві на сайті НСЖУ, «ми висловлюємо глибоке обурення численними фактами насилля проти журналістів, молоді, студентства та інших мирних учасників акцій протесту з боку правоохоронних органів».

У заяві зазначається, що станом на 2 грудня 2013 року, із 29 листопада, вже зафіксовано інформацію про жорстоке побиття більш як 40 українських та закордонних журналістів. Більшість із них постраждали від агресії з боку працівників спецпідрозділу «Беркут». Ця ситуація дуже яскраво показує, що свобода слова та право суспільства знати – зайві в системі цінностей нинішньої української влади.

«Ми вважаємо неприйнятним для себе вести діалог з людьми, які допустили пролиття крові мирних протестантів, журналістів, і при цьому не подають у політичну відставку», - йдеться в заяві.

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Окремо також автори заяви наголошують на неефективності діяльності МРГ, яка «остаточно перетворилась на майданчик для окозамилювання та піару влади. Станом на сьогодні питання, пов'язані зі свободою слова, правами журналістів, а отже – і з правом суспільства на інформацію, стоять весь час останніми на порядку денному МРГ. Протягом всієї каденції Януковича стан свободи слова в Україні продовжував погіршуватись, а медіа-простір цілеспрямовано намагались зачистити від незалежної інформації».

Як йдеться в заяві, «для нас стало очевидним, що влада лише вдає підтримку «європейських цінностей». Це було яскраво продемонстровано не лише різкою зміною європейського курсу України, а й розгоном мирних демонстрантів та безпрецедентною агресією щодо журналістів. Всім цим влада чітко продемонструвала, що вона – ворог громадянського суспільства. Віднині ми вважаємо, що вести діалог з нею не тільки немає жодного сенсу, а є аморальним і неприйнятним».

«Ми відновимо наш діалог з владою лише тоді, коли буде покарано винних у злочинах проти журналістів, а влада на практиці доведе свою відданість європейським цінностям, правам людини», - йдеться в заяві.