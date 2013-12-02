Перед мерією Одеси зібралися два мітинги, на підтримку і проти Януковича

В Одесі на Думській площі перед мерією зібралося більш як 300 людей - прихильників і супротивників діючої в Україні влади.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 150 людей прийшли підтримати президента України Віктора Януковича. Вони тримають плакати: «Не допустимо розколу України!», «Діти повинні жити в мирний час!», «Ні – революції, так – миру!», «Боже, храни Президента», «Янукович, Одеса – з тобою!», «Боже, храни Януковича».

Приблизно стільки ж людей прийшли підтримати євроінтеграційний курс України. Вони тримають прапори України, Євросоюзу й Одеси. У них в руках, зокрема, плакат «Підтримав Януковича – сів на Титанік». Перед присутніми виступили опозиційні депутати міської і обласної рад.

Так, 1-й заступник голови обласної організації "Батьківщина" Сергій Веселов і голова фракції партії «Фронт Змiн» у міськраді Олександр Остапенко, закликали депутатів міськради не голосувати за запровадження надзвичайного стану в Одесі, а також - не брати участі в сесії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 грудня, відбудеться позачергова сесія Одеської міськради.