КиївЕкспоПлаза готова розмістити у себе мітингувальників

“Суботу та неділю більшість співробітникив нашого колективу провели на майдані. Ми, як і сотні тисяч киян проєналися до протесту проти згортання курсу євроінтеграції України”, - повідомив Колгатін.

“Ми побачили тисячі українців, що приїхали з регіонів підтримати акції протексту. Як і більшість киян ми не будемо стояти осторонь. Після розгону мирної демонстрації, вночі, акціонери прийняли рішення допомогти учасникам демонстрації, надавши площу експоплази для розміщення мітингуючих. З сьогоднішнього дня ми організовуємо побут мітингуючих, харчування, ночівлю та відміняємо частину заходів, що планувалися на нашій площі. Просимо вибачення у наших партнерів за тимчасові незручності”, - сказав він.

Колгатін підкреслив, що всі, хто потребує ночівлі можуть звертатися за телефоном експоцентру: (044) 461 99 21

Нагадаємо, вчора, 1 грудня 2013 року лідер руху «Кияни передусім» Віктор Пилипишин повідомив газеті «Вести», що він надає приміщення «КиївЕкспоПлази» для розміщення учасників акції протесту.

Довідка: “КиївЕкспоПлаза” – найбільний в Україні виставковий центр. Його головним акціонером є Віктор Пилипишин. Нагадаємо, у 2004 році “КиївЕкспоПлаза” розмістив на своїй территорії 7,5 тис участників помаранчевої революції.