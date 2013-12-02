КиївЕкспоПлаза готова розмістити у себе мітингувальників

17:10, 02 грудня 2013
Політика
1521 0

Генеральний директор «КиївЕкспоПлаза» зробив заяву, у якій повідомляється, що акціонери прийняли рішення допомогти мітингуючим, надавши приміщення експоплази для розміщення учасників акції.

Приміщення експоплази нададуть для розміщення учасників акції

“Суботу та неділю більшість співробітникив нашого колективу провели на майдані. Ми, як і сотні тисяч киян проєналися до протесту проти згортання курсу євроінтеграції України”, - повідомив Колгатін.

“Ми побачили тисячі українців, що приїхали з регіонів підтримати акції протексту. Як і більшість киян ми не будемо стояти осторонь. Після розгону мирної демонстрації, вночі, акціонери прийняли рішення допомогти учасникам демонстрації, надавши площу експоплази для розміщення мітингуючих. З сьогоднішнього дня ми організовуємо побут мітингуючих, харчування, ночівлю та відміняємо частину заходів, що планувалися на нашій площі. Просимо вибачення у наших партнерів за тимчасові незручності”, - сказав він.

Колгатін підкреслив, що всі, хто потребує ночівлі можуть звертатися за телефоном експоцентру: (044) 461 99 21

Нагадаємо, вчора, 1 грудня 2013 року лідер руху «Кияни передусім» Віктор Пилипишин повідомив газеті «Вести», що він надає приміщення «КиївЕкспоПлази» для розміщення учасників акції протесту.

Довідка: “КиївЕкспоПлаза” – найбільний в Україні виставковий центр. Його головним акціонером є Віктор Пилипишин. Нагадаємо, у 2004 році “КиївЕкспоПлаза” розмістив на своїй территорії 7,5 тис участників помаранчевої революції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter