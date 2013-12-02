Кожара пообіцяв полякам, що надзвичайний стан в Україні не вводитимуть

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час телефонної розмови з главою польського МЗС Радославом Сікорським у понеділок запевнив, що українська влада не планує запроваджувати надзвичайний стан в країні через останні події в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав Сікорський журналістам у Варшаві.

"Пан міністр також підтвердив, що уряду України немає планів запроваджувати надзвичайний стан", - сказав він.

Сікорський зауважив, що український міністр під час сьогоднішньої "досить довгої розмови" сказав йому, що українська влада надалі планує працювати над євроінтеграцією України.

"Я задоволений, що Україна не перекреслює контакти з ЄС", - відзначив він.