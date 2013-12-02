Польща назвала причину, через яку Україна не підписала асоціацію з ЄС

Україна не підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі виключно через позицію глави Української держави Віктора Януковича, а не через брак достатньої фінансової підтримки з боку ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава польського уряду Дональд Туск після засідання Ради національної безпеки Польщі, що було присвячено обговоренню ситуації в Україні.

"Не можна дати себе переконати, що Україна не підписала Угоду про асоціацію через те, що Польща чи Євросоюз не хотіли дати грошей. Треба чітко сказати: Президент Янукович лише з йому відомих причин не підписав Угоду про асоціацію, яка була добре підготовлена", - сказав він.

Туск, відповідаючи на запитання журналістів, також прокоментував один із записів глави МЗС Польщі Радослава Сікорського в Twitter, в якому він назвав "корумпованою" українською економіку.

Прем’єр сказав, що зрозумів, яку ціль переслідував міністр, але зауважив, що Twitter є специфічним інструментом та не завжди відповідним для того, аби займатися дипломатією.